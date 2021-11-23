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Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı

23.11.2021 11:53
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 işçi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran yönüne doğru hareket halindeki Özcan Özdemir idaresindeki 59 AL 320 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru seyir halindeki R.Ö. yönetimindeki 59 S 6271 plakalı servis midibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Özcan Özdemir ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Nalan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Servis sürücüsü R.Ö. ile araçta bulunan 15 işçi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışması ile işçi servisinde bulunan yaralı işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza bölgesine gelen Emniyet Trafik ve Jandarma Trafik ekipleri ise, yol güvenliğini sağladı. Trafik diğer şeritten verildi.

Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.

Kaza bölgesine gelen işadamı Kerem Demir, çok üzüntülü bir durum olduğunu ifade ederek, araba benzerliği sebebiyle kendisinin kaza yaptığını sanıldığını ifade ederek, çok fazla telefon aldığını belirtti. Demir, "Çok üzgünüm. Allah bu tür acıları kimseye göstermesin. Sabah çok fazla telefon aldım benim kaza yaptığımı zannetmişler" dedi. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı

Otomobil, Tekirdağ, işçi, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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