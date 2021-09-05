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Son dakika haberi... Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi

05.09.2021 15:26

Edinilen son dakika haberine göre Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi Eskişehir'de meydana trafik kazası sonrasında yaşanan can pazarı bir vatandaş tarafından an ve an kaydedildi.

Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana trafik kazası sonrasında yaşanan can pazarı bir vatandaş tarafından an ve an kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çifteler ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi arası Beyören köyü yakındalarında M.S.A'nın kullandığı 42 ELG 14 plakalı tır, S.S. idaresinde ki 70 FV 590 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucunda çıkan kıvılcım ve yangın bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayda aldı. Öte yandan arkadan çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsünün vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılması da görüntülendi. Can pazarının yaşandığı kaza sonrasında çoğu vatandaşın panik yaptığı görüldü.

Kazada yaralanan 2 tır sürücüsü ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi

Eskişehir, Karahisar, Çifteler, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi - Son Dakika


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