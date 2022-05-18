Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

18.05.2022 00:19
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Orhangazi'de dün sabah saatlerinde kendi kullandığı aracın saman yüklü bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Bursa Şehir hastanesinde yoğun bakıma alınan Orhangazili genç iş adamı Samet Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen...

Orhangazi'de dün sabah saatlerinde kendi kullandığı aracın saman yüklü bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Bursa Şehir hastanesinde yoğun bakıma alınan Orhangazili genç iş adamı Samet Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 07.15 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu, eski mezbahane köprüsü üzerinde meydana gelmişti. İlçenin de tanınmış simaları arasında yer alan Samet Kurban idaresindeki 16 VF 714 plakalı hafif ticari araç eski mezbahane kavşağı üzerinde bulunan köprü üzerinde seyir halinde olan Ali Kemal Ersoy (50) idaresindeki 10 UC 299 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Samet Kurban ağır yaralandı

Kaza sonrasında hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban ağır yaralandı. Kazayı farkeden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Araç içinden çıkarılan yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Şehir hastanesine sevk edilmişti

Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan genç iş insanı Samet Kurban, Orhangazi Devlet hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı. Samet Kurban bu akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA

Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Orhangazi, İş Adamı, Kurban, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Feci kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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