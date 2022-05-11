Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

11.05.2022 21:27
Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Son dakika haberleri... Malatya'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan aracın sürücüsü kurtarılamadı.

Malatya'da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan aracın sürücüsü kurtarılamadı.

Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde Haydar Levent (56) idaresindeki 38 FH 505 plakalı araç, sürücünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, E.Ş. yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Haydar Levent buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

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Haydar Levent, Yeşilyurt, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika


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