Son dakika haberi... Feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametine seyir halinde olan A.K. (61) idaresindeki 44 KZ 177 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak geçtiği karşı şeritte B.K. (33) yönetimindeki 44 BB 964 plakalı Honda marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücülerle birlikte E.D. (19), B.A.(80), İ.D.(57) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail Dikencik (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 80 yaşındaki Bilal Arı'nın da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA