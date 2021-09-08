- Feci kazayı demir parmaklıklar engelledi

Demir parmaklıklara vurarak yavaşlayan araç, mobilya mağazasına daldı

ERZURUM - Erzurum'da seyir halindeyken lastiğinin patlaması üzerine aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet H. isimli sürücü yol kenarında bulunan mobilya dükkanına daldı. Mobilya dükkanının önünde bulunan demir parmaklıklar ise aracı yavaşlatarak büyük bir kazanın önüne geçti.

Olay saat 11.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi.

34 BBV 498 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet H. isimli şahıs aracın lastiğinin patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Hızlı olan araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan demir parmaklıkları ezerek mobilya mağazasına daldı. Demir korumalar sayesinde yavaşlayarak mobilya mağazasına vuran araç son anda durabildi. Her hangi bir can kaybı ve yaralı bulunmayan kazada, araç ve dükkanda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.