Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı
05.11.2020 22:22
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.
-İHA-
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