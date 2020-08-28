Son dakika haberi: Fed politika değişikliğiyle dolar düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefini "yüzde 2.0" yerine "ortalama yüzde 2.0" olarak değiştirmesi üzerine, dolar küresel piyasalarda geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in "ortalama yüzde 2.0" enflasyon hedefleyeceğini söyledi ve ekledi:

"Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir."Powell'ın konuşmasının ardından doların, euro karşısında yüzde 0.73 geriledi ve parite 1.19088 düzeyine yükseldi. Aynı şekilde sterlin de dolara karşı yüzde 0.58 artışla 1.32790 dolara yükseldi. Dolar Japon yeni karşısında da yüzde 0.65 geriledi ve 105.872 yene düştü.