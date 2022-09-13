Son dakika haberi... Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı

13.09.2022 21:25
Son dakika haberi... Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'nın Feke ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 73 tarihi eser, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 metal dedektörü ile bir dedektör tarayıcısı ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'nın Feke ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 73 tarihi eser, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 metal dedektörü ile bir dedektör tarayıcısı ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Feke Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı asayiş ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda farklı niteliklerde 73 parça tarihi eser, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 metal dedektörü ile bir adet dedektör tarayıcısı ele geçirdi. Operasyonda tarihi eserlerle yakalanan K.K., M.Ç., S.Ç ve Y.E.A. gözaltına alandı. Tarihi eserlerin detaylı incelenmesi için Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. Soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı - Son Dakika
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