Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son iki sezonu İspanya ekibi TD Systems Baskonia'da geçiren ABD'li oyuncu Pierria Henry'yi kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Pierria Henry kariyerinde TD Systems Baskonia'nın yanı sıra Charlotte, Vita Tblisi, Ulm, Hapoel Eliat, TOFAŞ ve Unics Kazan'ın formalarını giydi.
Kaynak: AA
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