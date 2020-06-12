Son dakika haberi | Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi son çalışma

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam saat 21.00'de oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşılaşması öncesi aktivasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam saat 21.00'de oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşılaşması öncesi aktivasyon çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam sahaya çıkacak. Fenerbahçe, saat 21.00'de Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı 27'nci hafta maçı öncesinde sahada aktivasyon çalışması yaptı. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan futbolcular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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