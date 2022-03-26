Son dakika haberleri! Fenerbahçe'den tahkim kurulunun kararına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Fenerbahçe'den tahkim kurulunun kararına ilişkin açıklama

26.03.2022 23:25
Son dakika haberleri! Fenerbahçe'den tahkim kurulunun kararına ilişkin açıklama

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Süper Lig hakeminin itirazının tahkim kurulunca kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Süper Lig hakeminin itirazının tahkim kurulunca kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig'de düdük çalan 10 hakemin görevden alınmasına ilişkin itirazı kabul ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün tahkim kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz, Türk futbolunu bu kaosa bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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