Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.