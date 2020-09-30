Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Senegalli santrfor Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Senegalli santrfor Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır." şeklinde konuştu.

Senegalli santrfor, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 22 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırdı.

Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi

Papiss Cisse, Fenerbahçe, Futbolcu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:41 - Kaynak: AA

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