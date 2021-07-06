Fenerbahçe Öznur Kablo, Amanda Zahui ile anlaştı

Fenerbahçe Öznur Kablo, Amerikan Kadın Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli milli oyuncu Amanda Zahui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk dış transfer hamlesini gerçekleştirdi. Sarı lacivertli ekip, WNBA'de Los Angeles Sparks formasını giyen 27 yaşındaki Amanda Zahui ile anlaşmaya vardı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amanda Zahui B.'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.Zahui, WNBA'de bu sezon şu ana kadar çıktığı 15 maçta 11.6 sayı, 6.1 ribaund, 0.9 asist, 0.7 top çalma istatistikleri ile mücadele etti.