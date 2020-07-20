Son dakika haberi: Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'de yapılan antrenmanı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.