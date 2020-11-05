Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu Olcay Çakır Turgut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor