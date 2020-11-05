Son dakika haberi: Fenerbahçeli kadın basketbolcu Olcay Çakır Turgut, koronavirüse yakalandı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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