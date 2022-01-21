Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'da - Son Dakika

Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.
Daha önce Ümit ve Genç milli seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi'nin A Milli düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı. Kadıoğlu, artık milli formayla mücadele edecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
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