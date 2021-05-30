Son dakika haberi: Fethiye'de çatı katı yangını - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evin çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Taşyaka Mahallesi'ndeki bir evin çatı kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmaması teselli olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA