Son dakika haberi | Fethiye'de iki noktada otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki farklı otluk alanda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi Kurtlar Caddesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda yangın başladı.
İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle bölgedeki bir seranın naylonu zarar gördü.
Cami Mahallesi'ndeki bir bahçede çıkan otluk alan yangını da yine itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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