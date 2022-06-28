Cami Mahallesi'ndeki bir bahçede çıkan otluk alan yangını da yine itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Fethiye'de iki noktada otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

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