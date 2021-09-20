Son dakika haberi: Fethiye'de jandarma ekiplerinden okullar bölgesinde sıkı denetim

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, okullar bölgesinde gün boyu nöbet tutuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, okullar bölgesinde gün boyu nöbet tutuyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Değirmenbaşı Karakol Komutanlığı ekipleri, Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisindeki okullar bölgesinde sabah görev alıyor. Gün boyu bölgede asayiş, trafik, istihbarat, narkotik ile kaçakçılık ekipleri görev yapıyor. Ağaçlık alanlara da öğrencilerin ve vatandaşların girişini engelleyen ekipler, öğrencilerin güvenliği için bölgede uygulama gerçekleştiriyor. Ekiplerin, eğitim-öğretim dönemi boyunca bölgede denetimleri sürdüreceği belirtildi.

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