Son dakika haberi: Fethiye'de otomobil devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye- Seydikemer yolu Çırpı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sürmen yönetimindeki 48 GA 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sürmen sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sürmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürmen'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA