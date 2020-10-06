Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü

Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cantürk D.'nin (24) kullandığı 09 DE 645 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda Niran Güvel'in (20) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güvel'in olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cantürk D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kaza yerine gelen Niran Güvel'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü

Otomobil, Fethiye, Muğla, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Fethiye'de otomobilin çarpığı bisikletli öldü - Son Dakika

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