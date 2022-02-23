Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip kaçak ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Sahte içki ve doldurulmuş makaron sattığı belirlenen N.Ö'nün evine düzenlenen operasyonda, 290 şişe çeşitli markalarda bandrollü ve bandrolsüz sahte içki, 2 bin 400 sarılı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.