Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

23.02.2022 12:11
Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip kaçak ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Sahte içki ve doldurulmuş makaron sattığı belirlenen N.Ö'nün evine düzenlenen operasyonda, 290 şişe çeşitli markalarda bandrollü ve bandrolsüz sahte içki, 2 bin 400 sarılı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fethiye'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


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