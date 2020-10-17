Son dakika haberi: Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
17.10.2020 13:01
Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinden düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 670 gram esrar maddesi ile 13 bin 400 lira ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinden düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 670 gram esrar maddesi ile 13 bin 400 lira ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö'nün evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 670 gram esrar maddesi, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 8 bin TL para, 1 adet hassas terazi, 1 adet yarı içilmiş sarılı esrar maddesi ile şahsın üzerinde yapılan aramada 5 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö hakkında adli işlemlere başlandı. - MUĞLA
Son Dakika Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı