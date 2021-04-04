Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Emre Tekcan, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 24'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajında "Merhum Başbuğ, devletin en karanlık dönemlerinde bir güneş gibi doğmuş" diyen Tekcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alparslan Türkeş, adında Türk geçen, içinde Türk olan her türlü maneviyatı kendisine bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, Türk Milliyetçiliği fikrini kendine şiar edinmiş bir nesil yetiştirmiştir. Merhum başbuğumuz, 'Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar müslümanız' sözü ile ifade ettiği gibi, Türk-İslam mefkuresini kendisine bir yaşam felsefesi olarak benimseyecek çok büyük bir kitle oluşturmuştur. Vatan, devlet, millet ve din gibi değerlerin uğruna, hem değerleri yaşatacak, hem de bu değerler uğruna canlarını seve seve verecek bir teşkilatı oluşturarak onların başbuğu olmuştur. Alparslan Türkeş, Adriyetik'ten Çin seddine kadar, hatta hemen hemen tüm dünyada bütün Türklerin davalarını, sorunlarını kendi derdi olarak kabul etmiş, katledilen, sömürülen ve işgal altındaki bütün dünya Türklüğünün efsanevi genel başkanı olarak kabul görmüştür. Başbuğ Türkeş, dünyada zulüm gören her insanın çığlığına ses vermiş, mazlumlara umut, zalimlere korku salmıştır. Başbuğumuzun ebediyete intikalinin 24. yılındayız. Onu unutmayacak, unutturmayacağız. Dün emrinde olduğumuz gibi, bugün izinde emanetine sahip çıkarak, bize emanet bıraktığı Türk Milliyetçiliği davasını, Allah davasını yaşatmaya devam edeceğiz."