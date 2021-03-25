FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer: "O kadar çok davam var ki hangisinden ne ceza aldım hatırlamıyorum" - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Hakkımda 16 dava var. Birçok kez müebbet aldım. O kadar çok davam var ki hangisinden ne ceza aldığımı hatırlamıyorum" dedi.

Eski Emniyet Müdürü ve İstihbarat Daire Başkanlığı C şubesi Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in duruşmasına bugün de devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Yılmazer'in hakkındaki "Devletin gizli kalması gereken bilgilerin siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Hakkında 16 kez dava açılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce Yılmazer adına hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından dava açılmıştı. Açılan davalar sonucu Yılmazer hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 50 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İstanbul ve Ankara'daki Ağır Ceza Mahkemelerinde benzer suçlardan yargılanma süreci devam eden ve şuanda tutuklu olarak Silivri Cezaevinde olan Yılmazer hakkındaki benzer dosyaların birleştirilmesi yönünde mahkeme başkanı öngörüde bulundu.

(Engin Yağcı/İHA)