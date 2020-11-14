Son dakika haberi: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
14.11.2020 09:22
Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, düzenlenen operasyonda yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara 'nın Çankaya İlçesine bağlı Ata Mahallesi'nde, Ankara polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlının üzerinden başka birine ait nüfus cüzdanı çıktı.
-İHA-
Son Dakika Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Mucize çocuk Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: 'Annem gelecek pikniğe gideceğiz' diyor Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi