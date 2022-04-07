Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede

07.04.2022 12:28
Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede

Son dakika habere göre MERSİN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilip gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilip gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen biri ABD uyruklu, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇLA YOLA ÇIKIP, DAĞITMIŞYapılan aramalarda 2 adet bir dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyale el konuldu. İstanbul'da gözaltına alınan ABD uyruklu şüphelinin, cezaevindeki FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine, toplam 200 bin dolar dağıttığı tespit edildi. Şüphelinin EFT ile ABD'den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkarak, güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede
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Fetullahçı Terör Örgütü, Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede - Son Dakika
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