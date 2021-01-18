Son dakika haberi... FETÖ firari polisten kaçamadı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranması olan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranması olan ve hakkında arama kararı bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri şüpheliyi düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(Fadıl Pişkin/İHA)