Son dakika haberi... "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla terör örgütünün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Alper Karabulut katılırken, sanıklar Ali Sami Yıldırım, Rüştü Karakaya ve Zafer Çay'a SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlanıldı.

Duruşmada gelen evrakların okunmasının ardından tanık ifadelerine geçildi.

Sanık Zafer Çay'ın amcası olduğunu belirten tanık Metin Çay, "Zafer Çay bana Fetullah Gülen'i görmeye Pensilvanya'ya gittiğini, onunla görüşme yaptıklarını, Almanya'dan Türkiye'ye FETÖ kurumlarına para getirdiklerini, bu paralarla burs dağıttıklarını anlatmıştı. Ben de tepki gösterip, 'Pensilvanya'da ne işin var, git anneni ziyaret et.' demiştim. Bundan 20 yıl önce sanık beni arayıp 'Amca sana iki arkadaş gönderiyorum, kimsesiz talebelere yardım toplayacaklar, onlara yardımcı olur musun?' dedi. Bu kişiler geldi, Almanya'da kapı kapı, cami cami gezip para topladık. Tabii ki yanlış işler yapmışız. Birkaç sene sonra o iki kişi tekrar bana geldi, 'Kusura bakmayın yardımcı olamayacağım.' diyerek geri gönderdim. Bir takım duyumlar almıştım çünkü. O çocuğa 12 sene verecekseniz annesine de 12 sene vermeniz lazım." şeklinde konuştu.

Tanık Çay, soru üzerine, yeğeninin bir dönem FETÖ'nün sözde Yeşilköy imamı olduğunu duyduğunu belirterken, sanık Zafer Çay ise amcasının kendisi aleyhinde verdiği ifadeleri kabul etmediğini söyledi.

Tanığın ardından beyanları alınan sanık Ali Sami Yıldırım, Adil Öksüz'ü kaçırmakla suçlandığını ifade ederek, "Bununla ilgili herhangi bir somut bilgi ya da belge bana sunulmuş değil. Neden tutuklu olduğumu anlamıyorum. Ben zaten şu an hükümlüyüm. Adil Öksüz Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır. Adil Öksüz benim eniştemdir, akrabamdır ve aynı zamanda altlı üstlü oturuyoruz bu kadar. Benim onu kaçırma yeteneğim olsa kendim neden kaçmayayım? Ben başka suçtan da hükümlüyüm, bu davadan tutukluluğumun kaldırılmasını istiyorum." dedi.

Avukatı olmadığı için savunması alınamayan sanık Rüştü Karakaya, "ABD'ye gitmedim, Fetullah Gülen ile görüşmedim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve firari sanık Cihat Akyıldız hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti.

Heyet, 2 tanığın dinlenilmek üzere bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için ilgili kurumlara yazı yazılmasını kararlaştırarak duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve so¨zde TSK yapılanmasının en u¨st du¨zey sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Ankara'da hakimlikçe 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılmasının ardından İstanbul'a gelişi ve burada saklanmasına ilişkin soruşturma sonucunda 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay, örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bo¨lgesi'ndeki tu¨m astsubay ve uzman c¸avus¸ ru¨tbesindeki o¨rgu¨t u¨yesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Hava Kuvvetleri yapılanmasında o¨rgu¨t mensubu askerlerden sorumlu sivil unsur olarak go¨rev yapmıs¸ ve tanık koruma hu¨ku¨mlerinden yararlanmak suretiyle ifade veren "Aksiyon" isimli tanığın, Adil O¨ksu¨z'u¨n serbest bırakılmasından sonra firar etmesi su¨reciyle ilgili anlatımlarına yer verilen iddianamede, darbe giris¸iminin koordinasyonunu yapan Adil Öksüz'ün planlamayı tamamlayarak tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşı Fetullah Gülen ile go¨ru¨s¸mek için 11 Temmuz 2016'da Amerika'ya gittigˆi ve tekrar do¨nerek darbe giris¸imini hayata gec¸irdigˆi, bu planlama su¨reci ic¸in bulundugˆu yerden havalimanına, sonraki su¨rec¸te de kac¸masına yardımcı olan sanık Alper Karabulut'un kullandığı arac¸la 11 Temmuz 2016'da saat 04.25'te geldigˆinin tespit edildiği kaydedildi.