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Son dakika haberi | FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda 20 zanlı yakalandı

21.12.2021 18:22
Son dakika haberi | FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda 20 zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de, 21 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 20'si yakalandı.

Yurt dışında bulunduğu öğrenilen bir firari zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Mahrem, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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