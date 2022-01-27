FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18.12.2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışından Türkiye'ye getirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan 'Köstebek' adlı kitabını yayınlayamadan 18.12.2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu... - Son Dakika