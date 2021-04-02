FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2016 öncesi örgütün hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında beyan bulunan, çoğunluğu avukat 14 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı