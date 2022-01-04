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Son dakika haberi... FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı

04.01.2022 08:57
Son dakika haberi... FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı

Bir son dakika haberine göre ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65'i ihraç kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı 99 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında 65'i ihraç kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı 99 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi. 40 ilde yapılan operasyonda şüphelilerden 55'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. 'Mahrem imam' oldukları belirlenen 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Son dakika haberi... FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı
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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika
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