Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçen hafta Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan operasyon yapılmıştı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 8 kişi daha önce çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sorgusu tamamlanan 1'i hava astsubay, 1'i ise kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kişi de yurt dışına çıkış yasağı getirilerek mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN