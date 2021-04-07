Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne'ye getirildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Aralarında muvazzaf astsubay, doktor ve akademisyenlerinde olduğu 18 zanlı, Edirne merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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