Son dakika haberi! FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

28.01.2021 12:45
Son dakika haberi! FETÖ'nün sözde

Son dakika haber: Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı.

Tanık A.B, üniversite öğrencisiyken "ev abiliği" gibi görevlerde bulunduğunu belirterek, "Bekmezci'nin örgütün otel programındaki sohbete geldiğini hatırlıyorum. Örgüt programıydı. Örgütün önde gelen kişilerinden olarak biliyorum." dedi.

Tanık A.Y. ise züccaciye işi yaptığını, Bekmezci'yi geçmişte aynı işi yapması nedeniyle tanıdığını ifade ederek, "Örgüt elebaşısının kendisini övdüğü söylenirdi. Fetullah Gülen'le yakın olduğu söylenirdi." diye konuştu.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Yusuf Bekmezci yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80'i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum." dedi.

Bekmezci'nin avukatı ise müvekkilinin alzaymır hastası olduğunu iddia ederek sağlık durumunun tespit edilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. Aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı da başka bir hücre evinde yakalamıştı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Üniversite, İzmir, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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