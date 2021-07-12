Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla Türkiye 'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi. Zanlının buradaki işlemlerinin ardından Adliye' ye sevk edilmesi bekleniyor.

ANKARA - Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayanesi için Ankara ' da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi - Son Dakika

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