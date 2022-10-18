Malatya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Yozgat , Niğde , Samsun ve Ankara 'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise "FETÖ/ PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıldır aranması bulunan firari S.A. ile birlikte 14'ü Malatya'da olmak üzere toplamda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Turgut Aslan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! FETÖ operasyonunda 19 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.