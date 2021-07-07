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Son dakika haberi! FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

07.07.2021 17:03
Son dakika haberi! FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan, ankesör/smart telefon kartıyla örgüt üyeleri tarafından arandıkları tespit edilen 2 subay, 4 astsubay, 1 emekli astsubay ve 1 istifa eden askeri personel olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Muğla ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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