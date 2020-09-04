Son dakika haberi... FETÖ şüphelileri adliyede - Son Dakika

FETÖ şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin Eskişehir'de olduğu belirlendi. Şahısların bulundukları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.