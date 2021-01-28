Son dakika haberi: FETÖ firarisi Ahmet Yiğit, KKTC'de yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi Ahmet Yiğit, KKTC'de yakalandı

ANKARA - EGM: "KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ Terör Örgütü üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC'de yakalanmıştır"