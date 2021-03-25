Son dakika haberi: FETÖ üyesi 2 kişi, KKTC'den Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

TERÖR örgütü FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hakkında İzmir 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ile Adana 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan tutuklama kararı bulunan Ayşe Özalp'ın KKTC'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine MİT ile EGM ortak operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, Ayşe Özalp ise dün KKTC'den Türkiye'ye getirildi.