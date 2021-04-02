"FETÖ" bahanesiyle kandırdıkları kadına evini sattırarak 750 bin lirasını dolandıran 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını FETÖ bahanesiyle kandırarak 750 bin liralık evini sattırıp dolandıran 3 zanlı, lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla aradıkları 62 yaşındaki kadına kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "FETÖ soruşturmalarında adınız geçti. Biz de örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Eğer sizi kurtarmamızı istiyorsanız varsa paranızı yoksa evinizi satarak o parayı dolara çevirip bizim ekiplere teslim edin." dedi.

Batıkent'teki evini aynı gün 750 bin liraya satan kadın, dolara çevirdiği parayı kendisini arayan zanlıların yönlendirmesiyle poşet içinde apartman kapısının önüne bıraktı.

Şüpheliler, parayı alıp kaçarken dolandırıldığını anlayan kadın polise ihbarda bulundu.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kadını dolandıran şüphelilerin Mehmet E, Halil G. ve H.B. olduğu belirlendi.

Takibe alınan 3 kişi, lüks otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada Gölbaşı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Otomobilde yapılan aramada zulalanmış haldeki 750 bin lira değerindeki döviz ele geçirildi.

Genellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri dolandırdıkları öne sürülen 3 zanlıdan Mehmet E. ile Halil G. tutuklandı, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Para sahibine teslim edildi.