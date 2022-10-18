Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile örgütün güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferi, emniyet birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu ile deşifre edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 il cumhuriyet başsavcılıklarından terörizmin finansmanı kapsamında alınan soruşturma izinleri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma bugünkü operasyonla sonuçlandı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 704 FETÖ şüphelisinin yakalanması amacıyla 59 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 599 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerle Türk lirası ve döviz cinsinden yüklü miktarda para, değerli maden, dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar, örgütün güncel durumu, yeni eleman kazanma çalışmaları ve para transferlerinde kullandıkları yöntemleri de büyük oranda gün ışığına çıkardı.

Mahrem yapılanma ve renklendirilmiş kriptolar

Yapılan çalışmalarda örgütün, halen kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru olarak görev yapan deşifre olmamış, renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu tespit edilirken kamu görevlisi 17 şüphelinin, örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları belirlendi.

Şüphelilerden 153'ünün KHK'lar ile kamudan ihraç edildiği, 72'sinin emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmada olduğu belirlendi. 238 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilirken 40 zanlının adlarının sınav soruşturmalarında yer aldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca şüphelilerden 27'sinin ilçe bölge sorumlusu, 244'ünün ise öğrenci kadın yapılanması mensubu olarak örgüt aktif rol oynadığı tespit edildi.

Çalışma evleri ve öğrenci temini

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında eleman temini amacıyla yeni örgüt evleri açıldığını, özellikle KHK kapsamında ihraç edilen örgüt üyelerinin bu faaliyetlerde etkin görev aldığını belirledi.

Faaliyetlerin ED olarak kodlanan sözde il eğitim danışmanına rapor edildiği, bu evlerinin finansmanının örgüt tarafından karşılandığı, bu faaliyetlerde görev verilen örgüt üyelerine de maaş verildiği ortaya çıkarıldı.

Mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyorlar

Şüphelilerin örgütün sözde üst yönetiminden gelen talimatlara uygun olarak kamuoyunda KHK'larla ihraç edilenlerin "masum olduğu, mağdur edildiği, topyekün iade edilmeleri gerektiği" algısı oluşturmaya, kamuoyu desteği almaya çalışıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda şüphelilerin özellikle Twitter başta olmak üzere sosyal medyada haftada en az 4 gün örgütün üst yönetiminin belirlediği konularda "hashtag" çalışması yaparak paylaşımın "TT" olmasını sağlamak amacıyla sistematik bir biçimde sosyal medya üzerinden dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Operasyon sürecinde, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan ve finansal olarak desteklenen örgüt üyelerince bu platformlarda "fake" hesaplarla paylaşımlar yapıldığı da tespit edildi.

Örgütün yeniden yapılanma çabası

Örgüt üst yönetiminin cezaevinde bulunan, tahliye olan, gözaltına alınan tüm üyelerinin durumunun haftalık ve aylık olarak takip edilmesi talimatı doğrultusunda; tahliye olan örgüt üyelerinin takibinin yapıldığı da soruşturmayı yürüten birimlerin tespitleri arasında yer aldı.

Eleman temininde yaşanan sorunları bertaraf etmek adına, özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayanların mahrem birimlerde görev almasının sağlanması için örgüt üyelerince hazırlanan tabloların örgütün üst yönetimine ulaştırıldığı çalışmalarla deşifre edildi.

Mahrem sorumluların finanse edilmesi için örgütün belirlediği kriterler

FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunulduğunu belirleyen ekipler, transfer edilen tutarın, alıcı örgüt üyesinin etkin pişman olup olmama durumu, örgüte bağlılığı ve örgütsel konumuna göre farklılık gösterdiğini tespit etti.

Öte yandan yurt dışında bulunan finans sorumluları tarafından örgüt üyelerinin listesinin Türkiye'deki mahrem kuryelere şifreli olarak iletildiği ve para transferinin yurt dışı kaynaklı olarak yapıldığı da belirlendi.

Silikon parmaklar

Örgüt üyelerine para transferi yapılırken ATM'leri kartsız işlem sürecinde işlem onay ve doğrulama kodu istemeyen bankaların yoğun olarak tercih edildiği, işlem sırasında gönderici hanesine alıcının bilgilerinin yazıldığı, bu sayede alıcının kendi kendine para yatırmış gibi gösterilmesinin sağlandığı ortaya çıkartıldı.

Şüphelilerin kimliklerinin deşifre olmaması için de ayrıca gözlük, maske ve şapka gibi aksesuarlar ile gizlenmeye çalıştığı açığa çıkarıldı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen "silikon parmaklar" ise örgüt üyelerinin parmak izi bırakmamak için gösterdiği çabayı ortaya koydu.

Kargo içinde zula

Örgütün para transfer yöntemlerini araştıran ekipler, paranın örgütle iltisaklı olmayan kişilerin bilgileri kullanılarak kargo ile tekstil ürünü, oyuncak, gıda ürünü ve ders kitaplarının içerisine saklandığını veya x-ray cihazlarında tespitini zorlaştırmak amacıyla kargo kolisi içerisinde önceden oluşturulmuş gizli bölmelere alüminyum folyoya sarılarak gönderildiğini belirledi.

Fiziki buluşma

Şüphelileri 8 ay süreyle adım adım takip eden operasyonel birimler, örgütün özellikle mahrem sorumlularının, internet tabanlı haberleşme programları üzerinden kararlaştırdıkları yerde buluştuklarını ve özellikle cami, AVM tuvaleti, çocuk parkı gibi mekanları kullandıklarını tespit etti. Yüz yüze görüşmeme noktasında örgütün sıkı talimatının olduğu belirtildi.

Operasyon derinleştirilerek devam edecek

Finans aktarımında etkin rol alan şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu tespit edilenlerin, örgütün güncel mahrem yapılanmasında aktif bir şekilde görev aldığı belirlendi.

Soruşturmanın elde edilen verilerin incelenmesi ve elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda derinleştirilerek sürdürüleceği öğrenildi.