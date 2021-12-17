Son dakika haberi: Aydın'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Aydın'ın da bulunduğu İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde "mahrem imam" konumundaki kişilerin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında İstanbul başta olmak üzere Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstihbari bilgiler ve geçmiş dönemde yapılan baskınlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin itirafları üzerinden yola çıkan polis, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 18'ini yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında Bylock kullananlar ile TSK içindeki sözde "mahrem imamlar" adlı hücre sorumluları da var

Yakalananlar arasında örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanan FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra TSK içindeki "mahrem imam" diye tabir edilen hücre sorumluları ve aktif kamu görevlileri de bulunuyor. Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgüt adına "mahrem yapılanma" diye tabir edilen hücre sorumlulularının, bu ortaokul ve lise öğrencilerini askeri okullara hazırladıkları ve askeri okul öğrencilerine sözde "imamlık" yaptığı anlaşılan 10 kişi belirlendi. Söz konusu hücre sorumluları hakkında yapılan geniş çaplı araştırmalarda, örgütsel iletişim modeli olan büfe ve ankesörlü aramaları üzerinden irtibat kayıtları ortaya çıkarıldı.

Bölge yapılanmasındaki hücre sorumluları da yakalandı

Belirlenen bu 10 şüphelinin dışında operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer zanlıların ise örgütün özellikle İstanbul'da bölge yapılanmasında örgütsel mahiyette sorumlu düzeyde ve örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldıkları kaydedilirken, aralarında FETÖ/PDY içinde gizli haberleşmede kullanılan Bylock yazışmaları tespit edildi.

Aralarında 5 kamu görevlisi de yer alıyor

Örgüt içinde faaliyet gösteren "bölge yapılanması"nda yer alan şüphelilerin, kendi adına olmayan GSM numaraları üzerinden Bylock kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şahıstan 5 şahsın aktif kamu personeli olduğu ve firari 2 FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. - AYDIN