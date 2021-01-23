Şiddet iddialarını reddeden Özcan Deniz'e eski eşinden yanıt: Kimsenin kariyeriyle bir derdim olmadı - Son Dakika

Şiddet iddialarını reddeden Özcan Deniz'e eski eşinden yanıt: Kimsenin kariyeriyle bir derdim olmadı

23.01.2021 22:20

Eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan, yeni bir açıklama yaptı. Aktan Deniz'in iddiaları reddetmesinden sonra "Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan, sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı.

Aktan açıklamada, "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

Özcan Deniz ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim. Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasbedilmesine de asla müsaade etmeyeceğim."

Şiddet iddialarını reddeden Özcan Deniz'e eski eşinden yanıt: Kimsenin kariyeriyle bir derdim olmadı

Özcan Deniz, Feyza Aktan, İstanbul, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Şiddet iddialarını reddeden Özcan Deniz'e eski eşinden yanıt: Kimsenin kariyeriyle bir derdim olmadı - Son Dakika Magazin


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