Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor - Son Dakika

Fidan deposu yanıyor

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve belediye ekipleri, müdahale ediyor.

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.