Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret - Son Dakika
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Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

14.03.2022 18:41

Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Fildişi Sahili Devlet ve Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, hem eğitim noktasında hem de diğer alanlarda iki ülkenin yakın iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

İslam dünyasının en büyük problemlerinden birinin yanlış din anlayışından kaynaklandığına dikkati çeken Erbaş, bunun da gençlerin bir takım örgütlere kaymasına sebep olduğunu ifade etti.

Erbaş, yanlış dini bilgilerin İslam'ı hedef alan birtakım İslamofobik saldırılara zemin hazırladığını belirterek, özellikle Fildişi Sahili gibi nüfusunun yarısı Müslüman yarısı gayrimüslim olan ülkelerde dini bilgilerin doğru şekilde anlatılmasına daha çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"İki ülke arasında çok uzun bir sürece dayanan kardeşlik ilişkisi var"

Camara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fildişi Sahili'ne yaptığı ziyaretten halkın çok memnun olduğunu ve bundan onur duyduklarını belirtti.

Bunun, ilişkilerin çok iyi olduğunu gösterdiğini vurgulayan Camara, "İki ülke arasında çok uzun bir sürece dayanan kardeşlik ilişkisi var." ifadesini kullandı.

Bakan Camara, başta dini alanlar olmak üzere kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda da iki ülke arasındaki iş birliğinin devam ettiğini bildirdi.

Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret
Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret
Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emirdağ'da ziyaretlerde bulundu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Emirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili, Ali Erbaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret - Son Dakika


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